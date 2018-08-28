Презентация олимпиады студентов «Я — профессионал» прошла в Дагестане

Махачкала, , 20:23 — REGNUM Презентация проекта РСВ «Я-профессионал» состоялась 28 августа в Махачкале в рамках финала кадрового проекта «Мой Дагестан». В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, полномочный представитель Президента Российской Федерации в СКФО Александр Матовников, врио Главы Республики Дагестан Владимир Васильев, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара, ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов, ректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Яхья Бучаев.

Олимпиада «Я — профессионал» — это социальный лифт для талантливых студентов разных специальностей, позволяющий продолжить обучение в ведущем вузе страны или начать карьеру в крупной компании. В 2017—2018 учебном году олимпиада проводилась впервые в рамках открытой проектной платформы «Россия — страна возможностей», поддержанной президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Сергея Кириенко, олимпиада имеет три ключевые цели: предоставить самым талантливым и мотивированным студентам возможности для продолжения образования в магистратуре и аспирантуре, создать условия для перехода от обучения к старту успешному карьеры через стажировки в крупных компаниях, вдохновлять и показывать на примере ярких историй победителей, что в стране всего можно добиться благодаря собственному таланту.

«Безусловно, многие проекты РСВ, в том числе «Лидеры России» и «Мой Дагестан», ориентированы на управленцев. Но в равной мере стране нужны высококвалифицированные врачи, строители, энергетики, учителя, инженеры и другие специалисты. Принципиально важно, чтобы у каждого была возможность реализоваться в своей профессии», — сказал Сергей Кириенко.

Он добавил, что в определенном смысле «Я — профессионал» — это возвращение к успешному советскому опыту студенческих олимпиад, победа в которых была важным показателем подготовки студентов. Поэтому как часть платформы «Россия — страна возможностей» олимпиада дает возможность реализовать себя именно в профессиональной сфере тем, кто мечтает не столько продвигаться по карьерной лестнице, сколько реализовывать свои профессиональные качества: вне зависимости от того, какую профессию они представляют.

«Хочется отметить, что эти проекты не сейчас появились, это последовательная многолетняя работа по развитию талантов в стране, которая ведется под руководством президента», — сказал Сергей Кириенко.

В 2017—2018 году на олимпиаду поступило 295 тысяч заявок из 828 вузов и их филиалов из всех регионов страны, кроме Чукотки. Из них около 10 тысяч заявок были поданы из субъектов СКФО, в том числе около 1600 заявок — из Республики Дагестан. В заключительном этапе олимпиады приняли участие 32 человека из СКФО, 12 из них стали дипломантами олимпиады.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в СКФО Александр Матовников пообещал оказать всяческое содействие развитию проекта в округе, в первую очередь — в широком информировании студентов о проекте и взаимодействии с работодателями.

«Олимпиады «Я — профессионал» решают важную задачу — уже на стадии получения высшего образования выявить наиболее целеустремленных, талантливых молодых людей, которые, несомненно, станут востребованными специалистами на рынке труда, а в перспективе — лидерами в своих отраслях и профессиях. Для студентов из регионов Северного Кавказа участие в олимпиаде «Я — профессионал» — это возможность подняться вверх на социальном лифте, еще в стенах вуза построить свою карьерную траекторию, овладеть опытом профессионалов-наставников, попробовать свои силы на практике в ведущих российских компаниях. Не сомневаюсь, что у дагестанских студентов большой потенциал и хорошие перспективы для участия в олимпиадах такого масштаба», — подчеркнул Александр Матовников.

По мнению временно исполняющего обязанности Главы Республики Дагестан Владимира Васильева, «Я — профессионал» и другие проекты платформы «Россия — страна возможностей», которые реализуются одновременно, не просто создают условия для продвижения людей, но и формируют новые ценности. В первую очередь, личного развития, работы на благо общества.

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана пообещал создать все условия для подготовки студентов к олимпиаде в республике.

«Жизнь — это соревнование, и победить смогут только те, кто подготовлен», — сказал Владимир Васильев.

Он добавил, что «Я — профессионал» и другие проекты платформы «Россия — страна возможностей» особенно важны для Республики Дагестан как региона, ориентированного на совершенствование кадровой политики и развитие человеческого капитала.

«Существует притча: собираясь в путь, дагестанец взял с собой коня, взял ружье. Но не взял книгу. Я надеюсь, в ближайшее время, благодаря в том числе таким конкурсам, как «Я — профессионал», представители республики смогут побеждать в том числе в самых престижных интеллектуальных соревнованиях», — сказал Владимир Васильев.

Ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов заявил, что Дагестанский государственный университет как классический университет, охватывающий подготовку как по математическим, так и по естественно-научным и гуманитарным специальностям, готов выступить как республиканской площадкой «Я — профессионал», активно информировать студентов, а также налаживать взаимодействие с работодателями.

«Безусловная поддержка этого проекта. Особенно для нас важно, что олимпиада и ее задания являются практико-ориентированными и составляются с помощью работодателей. То есть мы получаем независимую оценку компетенций наших студентов», — сказал Муртазали Рабаданов.

Ректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Яхья Бучаев добавил, что совет Дагестанского государственного университета народного хозяйства принял решение дополнительно поощрить своих студентов в случае, если они станут медалистами олимпиады в 2018—2019 учебном году, денежными премиями.

По словам руководителя проекта «Я — профессионал» Валерии Касамары, по данным на конец августа, из 2030 дипломантов первой олимпиады по всей стране более 750 поступили в магистратуры, ординатуры и аспирантуры ведущих российских вузов на льготных условиях. Более 430 дипломантов вышли на стажировки в крупные компании страны, благодаря национальной базе «Я — профессионал», работающей по принципу кадрового агентства.

Говоря о планах по развитию проекта, Валерия Касамара отметила, что в этом году организаторы сделают еще больший акцент на работу с регионами. В частности, в октябре и ноябре в 17 городах России, включая Махачкалу, пройдут тренинги по развитию «мягких» навыков для студентов.

Очные тренинги наряду с вебинарами по soft skills — часть большой образовательной программы «Я — профессионал». Все желающие студенты 17 городов смогут попасть на мастер-классы по самопрезентации, деловой коммуникации, ораторскому мастерству.

«На наш взгляд, востребованный профессионал сегодня — это человек, который владеет не только профильными компетенциями, но и умеет находить общий язык с совершенно разными людьми, «продавать» свои идеи, демонстрировать свои сильные стороны и преимущества перед конкурентами. Именно поэтому в 2018—2019 учебном году в рамках олимпиады мы делаем образовательную программу, которой не было в первый год реализации проекта. Ее главная задача — научить начинающих профессионалов основам грамотной коммуникации и самопрезентации, от которых во многом будет зависеть их карьера. И мотивировать на непрерывное саморазвитие», — сказала Валерия Касамара.

«Я — профессионал» — один из флагманских проектов линейки, уже показавший свою востребованность. Уверен, что в ближайшие годы он будет активно развиваться, привлекая все новых и новых участников», — сказал Алексей Комиссаров, подводя итоги презентации.

Регистрация на вторую олимпиаду студентов «Я — профессионал» откроется в конце сентября. Попробовать свои силы в проекте абсолютно бесплатно сможет любой желающий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, олимпиада «Я — профессионал» с успехом стартовала в 2017 году, в первый год проведения было подано 295 тысяч заявок на участие по 27 направлениям. Организаторами олимпиады выступили Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Деловая Россия» совместно с десятью вузами: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, МГМУ им. И.М.Сеченова, МГПУ, ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ.

Дипломантами первой олимпиады стали 2030 человек, которые получили в качестве призов денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, возможность поступить в магистратуры и аспирантуры ведущих вузов страны на льготных условиях, а также возможность пройти стажировки в крупнейших компаниях страны.

Во второй год проведения число направлений олимпиады увеличится до 54, а к вузам-организаторам добавится еще 11 ведущих университетов страны: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Баумана, Финансовый университет, МИФИ, НГУ, РГСУ, МИСИС, МИРЭА, НГПУ им. Минина. Регистрация участников стартует в сентябре на сайте проекта.

Олимпиада «Я — профессионал» — один из флагманских проектов открытой платформы «Россия — страна возможностей», которая возникла в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Первый сезон ее работы завершился в марте этого года всероссийским форумом «Россия — страна возможностей», лучшие участники лично встретились с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, 22 мая текущего года Президент РФ подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». В настоящее время в нее входит 14 проектов. Во втором сезоне работы платформы, который начнется в октябре этого года, будет сделана ставка на расширение географии охвата участников разных проектов и возможностей для талантливых, инициативных и перспективных людей разных возрастов.

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