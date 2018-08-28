Министр экономики Киргизии: нужно снижать зависимость от «Кумтора»

Бишкек, , 19:29 — REGNUM Основная проблема замедления роста экономики Киргизии с начала 2018 года связана с высокой степенью ее зависимости от деятельности «Кумтора» — крупнейшего золотого месторождения республики. Поэтому нужно снижать степень этой зависимости. Об этом заявил министр экономики Олег Панкратов на заседании правительства.

По его словам, снижение обусловлено сокращением производства на «Кумторе» в первой половине текущего года.

«Основной объем золота в этом году будет произведен в четвертом квартале. При прогнозировании этот фактор был изначально учтен и отслеживается кабинетом министров. Производство золота на месторождении существенно снижается, и по итогам 2018 года золота будет произведено меньше, чем за 2017 год. Однако, несмотря на это, рост экономики должен составить 2,8%», — уточнил высокопоставленный чиновник.

Аналогичную точку зрения озвучил и председатель госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Улан Рыскулов, отметивший, что уйти от зависимости от «Кумтора» могут помочь семь месторождений с общим запасом золота в 250 тонн.

«Кумтору» осталось работать еще шесть лет, запасы составляют порядка 95 тонн золота. Есть возможность запустить их в течение трех лет. Если запустим, создадим те же рабочие места, которые существуют на «Кумторе», порядка 3500 рабочих будет задействовано», — подытожил Рыскулов.

ИА REGNUM напоминает, что месторождение «Кумтор» является крупнейшим золотым рудником Киргизии, а разрабатывающий его одноименный золоторудный комбинат — одним из бюджетообразующих предприятий республики, доля которого в экономике страны составляет около 7,4%, а в общем объеме промышленного производства — свыше 23%.

Отметим, что вокруг золоторудного комбината с момента начала его работы регулярно возникают скандальные ситуации, преимущественно из-за попыток отдельных местных политиков отобрать «Кумтор» у канадских инвесторов.