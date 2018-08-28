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«Аэрофлот» уходит из Калининграда, с Дальнего Востока и Симферополя

Экономика

Рейсы из этих и в эти города «Аэрофлот» намерен передать авиакомпании «Россия»

Калининград, 28 августа 2018, 19:07 — REGNUM  Авиакомпания «Аэрофлот» намерена передать почти все свои рейсы по фиксированным тарифам дочерней авиакомпании «Россия». Это касается линий из Москвы на Дальний Восток, а также в Калининград и Симферополь. Они будут по-прежнему обслуживаться из «Шереметьево», но теперь самолетами «России», а не «Аэрофлота». Об этом пишет портал Travel.ru не называя источников информации.

Позже пресс-служба калининградского аэропорта «Храброво» сообщила, что регулярные рейсы из Москвы («Шереметьево») в Калининград и обратно будут выполняться ежедневно на самолёте Boeing B738 авиакомпанией «Россия». Рейсы в Москве будут обслуживаться в терминале «Шереметьево-3» (D). Полётная программа запланирована до 30 марта 2019 года.

Изменения вступят в силу с 28 октября. Издание отмечает, что единственный, пока сохранённый в виде исключения рейс — «Москва — Владивосток», который точно будет осуществляться минимум до весны 2019 года.

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Авиаперевозки
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