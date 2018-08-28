Рязанские теплосети задолжали ТЭЦ 311 млн рублей

Рязань, , 18:43 — REGNUM Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей (МУП «РМПТС») задолжало городской ТЭЦ 311,6 млн рублей. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ». В течение четырех месяцев муниципальное предприятие полностью не оплачивает отпущенное тепло. В ТЭЦ считают, что «налицо все признаки надвигающегося кризиса неплатежей», и просят вмешаться в ситуацию губернатора Николая Любимова.

По данным пресс-службы, 98% потребителей исправно платят по счетам. В компании задаются вопросом, куда направляются полученные деньги, если они не доходят от производителя. Сейчас руководство ТЭЦ направило в адрес МУП «РМПТС» претензии и предложение подписать соглашение о поэтапном погашении задолженности.

«Подготовлены иски для направления в арбитражный суд Рязанской области, а также заявления в УФАС и прокуратуру. Пока каких-либо конкретных решений со стороны РМПТС и городских властей по погашению долгов не принято. Более того, руководство муниципальных теплосетей прогнозирует увеличение задолженности перед ТЭЦ в текущем году по итогам третьего квартала до 431,2 млн рублей, по итогам четвертого квартала 2018 г. — до 503,4 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным представителей станции, такая ситуация уже возникала. Например, в 2010 году задолженность превышала 500 млн рублей, она стала причиной прекращения поставок тепла, отключения горячей воды в трех районах и отставки главы администрации Рязани. После этого было заключено соглашение о реструктуризации задолженности.