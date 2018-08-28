В Москве в сфере малого бизнеса заняты 2,2 млн человек

Москва, , 19:05 — REGNUM Молодые предприниматели Москвы наиболее заинтересованы в консультациях и образовательных мероприятиях на тему маркетинга, создания интернет-магазинов и электронной коммерции в целом. Об этом на пресс-конференции 28 августа заявил генеральный директор ГБУ «Малый бизнес Москвы» Андрей Железняков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Также со сферой IT и производства, вопросы торговли: как создать свое кафе, франшизы, связанные с общепитом, ритейлы», — подчеркнул он.

По его словам, в Москве сейчас находится свыше 755 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, где в сфере малого и среднего бизнеса заняты 2,2 млн человек.

Он также сообщил, что в департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы существуют меры поддержки молодых предпринимателей — например предоставление бесплатных коворкингов, обучение в онлайн-академии бизнеса, система выездного консультирования.

Есть также финансовые инструменты помощи — департамент выступает поручителем при взятии кредита для бизнеса до 100 млн рублей. Кроме того, предлагается компенсация субсидий до 350 тыс. рублей, затраченных на участие в выставке — как российской, так и зарубежной.

«Мы приходим во власть не с проблемой конкретного предприятия, а с предложениями, как решать проблемы, чтобы эта отрасль в Москве развивалась. Только совместно с исполнительными органами власти, депутатами Мосгордумы мы ставим задачи и решаем их успешно в городе», — добавил президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов.

Как сообщало ИА REGNUM, прибыль крупных и средних московских предприятий и организаций за четыре месяца 2018 года возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,9%.

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