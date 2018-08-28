АБР финансирует расселение юрт в Улан-Баторе

Улан-Батор, , 18:11 — REGNUM Программа финансирования социально-экологических проектов, связанных с преобразованием юрточных районов Улан-Батора в современные, социально доступные и экологически чистые районы, запущена в Монголии при поддержке Азиатского банка развития (АБР), сообщает 28 августа Синьхуа.

В настоящее время около трети населения страны со средними и низкими доходами ютится в юрточных «фавелах» столицы и страдает от плохой санитарии, некачественной питьевой воды и переизбытка отходов, загрязняющих окружающую среду.

Переселение примерно 850 тысяч человек в 20 новых районов с доступом к рабочим местам, зонам отдыха, объектам торговли и инфраструктуры затронет около 10 тысяч семей.

Напомним, что АБР со штаб-квартирой в филиппинской столице Маниле был основан в 1966 году для стимулирования роста экономики в АТР. Крупнейшими акционерами являются Япония и США (примерно по 15%), КНР и Индия (более 6%), а также еще ряд стран.