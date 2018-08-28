Глава самоуправления Калуги посетил школу №3

Калуга, , 18:11 — REGNUM В последние дни лета глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов побывал в средней общеобразовательной школе №3 и убедился, что она готова к началу учебного периода.

Как сообщает пресс-служба городской думы Калуги, в этом году из бюджета города были выделены 300 тысяч рублей на ремонт кровли здания школы. Благодаря своевременному составлению смет ремонт начали сразу после выпускного и успели сделать до конца июля, уложившись в 287 тысяч рублей. Сэкономленные средства пошли на текущий ремонт. Материалы закупали сами и ремонт в рекреациях первого и второго этажей делали своими силами. На данный момент проблемным местом остаётся спортивный зал, в нём своими силами не справиться.

Накануне 1 сентября 2018 года школьникам сделали подарок: почти на 600 тысяч закупили новых учебников для учащихся с 1-го по 11-й класс. В этом году школа ждёт почти 60 первоклассников, один из классов будет для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Глава городского самоуправления Александр Иванов итогом работ остался доволен.

«В некоторых школах затянули с ремонтом, долго проверяли сметы и поздно приступили к нему. Но школа №3 к началу учебного года готова. Руководство своевременно подготовило сметы, работы были проведены в летнее время и завершены вовремя. Хочу отметить весь педагогический коллектив во главе с директором Бунеевым Валерием Леонидовичем, педагоги не в первый раз выполняют часть отделочных работ своими силами», — сказал Александр Иванов.