Глава Крыма: тарифы управляющих компаний сформированы несправедливо

Симферополь, , 18:09 — REGNUM В Крыму необходим более жёсткий контроль за тарифной политикой управляющих компаний. Такое мнение 28 августа на заседании местного правительства в очередной раз высказал глава РК Сергей Аксёнов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Она сейчас сформирована несправедливо, единой формы отчётности нет, а должна быть единая перед жильцами. Эту работу надо проводить совместно с правоохранительными органами. Жильцы должны знать, куда тратятся их деньги», — подчеркнул глава РК.

По его мнению, люди также вправе сами определять, какой краской и что должны красить в их подъездах, что и в каких объёмах необходимо менять. Поэтому республиканские власти вскоре рассмотрят вопрос освобождения крымских МУПов, занимающихся управлением многоквартирными домами, от необходимости проводить торги по двум федеральным законам.

Как сообщало ИА REGNUM, крымчане неоднократно жалуются на то, что управляющие компании используют собираемые деньги не целевым образом. В конце 2017 года ООО «МУП «ЖЭК» из-за долга в 950 тысяч рублей перед компанией «Экоград» спровоцировал образование мусорной свалки возле многоэтажного дома в Симферополе. Помимо этого, добропорядочные клиенты компании, исправно платившие по счетам, остались без тепла в отопительный сезон.

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