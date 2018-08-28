Крым не будет просить зерно у других регионов

Симферополь, , 17:58 — REGNUM Несмотря на засуху, которая была в Крыму в этом сезоне, полуостров удалось обеспечить зерном в полном объеме, поэтому вопрос экспорта тоже не исключается. Об этом 28 августа журналистам сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Для внутренних потребностей урожая более, чем достаточно. Более того, есть вероятность, что определённое количество культуры сможем экспортировать», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильной засухи вместо запланированного 1,7 миллиона тонн зерна в Крыму в 2018 году удалось собрать 880 тысяч тонн. В связи с этим на полуострове обсуждался вопрос приостановки вывоза зерна за границу, а также серьёзной материальной компенсации для местных аграриев.

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