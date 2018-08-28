Росстат зафиксировал рост доли убыточных организаций в России

Москва, , 17:54 — REGNUM Доля убыточных организаций в России за I полугодие 2018 года увеличилась на 0,6% и достигла 32,2% от общего числа. Такие данные приводит 28 августа Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Так, в сфере добычи полезных ископаемых убытки понесли 36,4% предприятий, в обрабатывающих производствах — 29,7%, в строительстве — 30,7%, в сфере операций с недвижимостью — 37,1%, в сфере научных исследований и разработок — 35,1%, в области информации и связи — 33,7%.

По оценке Росстата, в общей сложности 15,8 тысячи организаций понесли убыток на общую сумму 1 трлн 379,6 млрд рублей. 33,3 тысячи организаций получили прибыль в размере 7 трлн 751,3 млрд рублей.

Сальдированный финансовый результат организаций (прибыль минус убыток) без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и госучреждений в действующих ценах составил +6371,7 млрд рублей.