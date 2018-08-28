За семь месяцев инвестиции в основной капитал Казахстана выросли на 34%

Астана, , 17:54 — REGNUM По итогам первых семи месяцев 2018 года совокупные инвестиции в основной капитал в Казахстане выросли на 34%, до 5,5 трлн тенге ($15,21 млрд). Об этом 28 августа сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период объем инвестиций в строительной отрасли вырос на 13,6%, до 40 млрд тенге ($111 млн). Несмотря на рост, доля инвестиций в строительной отрасли снижается с 2015 года. Более 30% от всех инвестиций в строительстве приходится на Атыраускую область.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых пяти месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал промышленного сектора Казахстана составил 2,1 трлн тенге ($6,1 млрд — по курсу на 13 июля 2018 года).

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