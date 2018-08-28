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Турции не нужно паромное сообщение с Крымом

Экономика

Турецкая сторона молчит в ответ на инициативы властей российского полуострова

Симферополь, 28 августа 2018, 17:45 — REGNUM  Со стороны властей Турции не было никаких действий по открытию паромного сообщения с Крымом. Об этом 28 августа журналистам заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Мы со своей стороны, конечно, хотели бы, чтобы это случилось, но со стороны турецких властей реальных намерений пока нет. Пока нет никаких результатов», — уточнил глава РК.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков сообщил об успешных переговорах о запуске автопаромного сообщения между полуостровом и Турцией, которое по решению турецких властей в марте 2017 года было прервано.

Читайте ранее в этом сюжете: Крым и Турция обсуждают запуск автопаромного сообщения

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