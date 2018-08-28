Италия отдает ЕС на 2-4 миллиарда евро больше, чем получает

Рим, , 17:44 — REGNUM Разница между отчислениями Италии в бюджет ЕС и суммами, которые страна получает обратно через фонды и специальные программы, составляет около от 2 до 4 млрд евро в год, сообщает Agenzia Italia во вторник, 28 августа.

Дискуссия о платежах Италии в бюджет ЕС началась с того, что вице-премьер Луиджи Ди Майо заявил: если ЕС не начнет оказывать Италии реальную помощь в вопросе о мигрантах и не поддержит новой экономической политики страны, то Рим может отказаться от уплаты 20 млрд евро членских взносов в ЕС, а также заблокировать принятие долгосрочного бюджета ЕС.

Информация о 20 млрд евро не соответствует действительности, ответил Ди Майо еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер. Ранее той же суммой (20 млрд) оперировал и экс-премьер Италии Маттео Ренци.

Читайте также: «Вы и не платите 20 миллиардов»: в Еврокомиссии ответили Италии

В действительности в 2014—2017 годах Италия перечисляла в бюджет ЕС соответственно 14,6, 14,7, 14 и 12 млрд евро, а обратно получала 10,7, 12,3, 11,6 и 9,8 млрд евро соответственно, подсчитали обозреватели Agenzia Italia. Разница таким образом составляет от 2,2 до 3,9 млрд евро в год.

Впрочем, нужно учитывать, что платежи в бюджет ЕС идут «чистыми» деньгами, а взамен Италии предоставляется, например, помощь тех или иных отраслевых фондов, что не совсем не то самое.