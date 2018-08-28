В Казахстане раскрыли параметры будущего бюджета на 2019–2021 годы

Астана, , 18:14 — REGNUM Государственный бюджет Казахстана на 2019−2021 годы будет рассчитан исходя из $60 за баррель и 350 тенге за доллар, сообщает 28 августа издание Zakon. kz со ссылкой на министра национальной экономики республики Тимура Сулейменова.

По его словам, рост ВВП прогнозируется на уровне 3,9% с последующим ростом до 4,6%. Министр добавил, что новый бюджет также будет социально ориентированным. Часть средств будет направлена на реализацию государственных программ в области АПК и инноваций.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля 2018 года государственный долг Казахстана составил 14,8 трлн тенге ($40,93 млрд), что на 21,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. За последние пять лет долг вырос в пять раз.

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