Глава Костромской области: Все больше костромичей хотят жить в пригороде

Кострома, , 17:23 — REGNUM За первые семь месяцев текущего года в Костромской области ввели в эксплуатацию 101,8 тысячи квадратных метров жилья, сообщает пресс-служба губернатора области. Показатель обеспеченности жильем в регионе составил 27,4 квадратных метров на человека, что на 0,9 квадратных метров выше показателей ЦФО.

Индивидуальное жилищное строительство составило большую часть построенного жилья в регионе — 72,4 тыс. квадратных метров. Это на 18,5% выше показателя аналогичного периода 2017 года. Многоквартирные жилые дома составили 29,4 тысячи квадратных метров.

«Индивидуальное жилищное строительство востребовано. Все больше людей хотят жить в пригороде, в своем доме. Особенно это касается Костромы и Костромского района. Прошу провести работу, направленную на то, чтобы люди имели возможность получить землю и возвести индивидуальный дом», — отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

В пресс-службе отмечают, что «годовые плановые значения ввода жилья за 7 месяцев перевыполнены в Галиче, Шарье, Октябрьском и Судиславском районах».

В целом по региону с января по июль текущего года темпы ввода жилья снизились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Местные власти объясняют это перенасыщением рынка недвижимости с 2013 по 2016 года и испорченной репутацией у некоторых застройщиков.

ИА REGNUM напоминает, что в 2014 и 2015 годах в Костромской области было построено наибольшее количество жилья. В 2014 году в строй ввели 328 тысяч квадратных метров жилплощади. Позитивная динамика могла бы сохраниться, однако наступил экономический кризис.

«Кризис привел к значительному падению доходов населения. Прямым его последствием стало снижение спроса населения на жилье в связи с уменьшением платежеспособности населения и как следствие — снижение платежеспособности строительных организаций, что негативно сказалось на производстве строительных материалов. В настоящее время почти все крупные строительные компании испытывают большие трудности в связи с ограниченностью доступа к кредитному финансированию строительства». (Цитата из программы «Развитие предприятий промышленности строительных материалов на территории Костромской области до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года»)

Строители вкладывали остатки средств, чтобы довести начатое до кризиса строительство до конца, однако новые проекты почти не запускали.

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