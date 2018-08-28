Костромские власти задумались, почему семьи продают подаренные им земли

Кострома, , 17:18 — REGNUM С начала текущего года 74 многодетные семьи Костромской области бесплатно получили земельные участки для строительства жилья, сообщает пресс-служба губернатора области. Это семьи из городов Буй, Галич, Кострома, Шарья, а также из Костромского, Галичского, Нерехтского, Межевского, Пыщугского, Шарьинского и Солигаличского районов.

Всего с 2015 года в регионе земли получили 712 семей: на 35 участках строительство завершено, 96 семей строят дома, 432 участка готовы к началу строительных работ, 26 участков выставлены на продажу, 75 — проданы.

Глава региона Сергей Ситников потребовал от областного департамента по труду и социальной защите населения узнать, почему семьи продают земли, а не строят на них дома.

«В связи с чем не используется земля — семье не хватает собственных ресурсов для начала строительства или потому, что пока нет электричества, воды и газа? Наличие подготовленной инфраструктуры значительно повлияет на активизацию строительства», — отметил Сергей Ситников.

ИА REGNUM напоминает, что Костромская область лидирует по числу многодетных семей, улучшивших жилищные условия. По данным Росстата, на 2016 год в регионе насчитывалось 1546 нуждающихся в жилых помещениях многодетных семей. 138 получило жилье и улучшило жилищные условия (это наилучший показатель по всему ЦФО). Для сравнения: в Ярославской области улучшили жилье 33 семьи, в Московской — 79. Ивановская область по этому показателю оказалась аутсайдером — здесь в 2016 году повезло лишь четырем многодетным семьям.