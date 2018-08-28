В ЕАЭС завершили формирование единого рынка лекарств

Москва, , 17:27 — REGNUM В рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сформирована правовая и информационная база для работы единого рынка лекарств, заявил министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По словам министра, союзная нормативная база состоит из 35 нормативных актов. Кроме того, ЕЭК полностью проработала проведение инспектирования по правилам GMP союза.

Отметим, стандарт GMP (Good Manufacturing Practice) — это система норм, правил и указаний в отношении производителей лекарственных препаратов и их контролеров.

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