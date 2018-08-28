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За полгода количество платежных карт в Казахстане увеличилось на 27%

Экономика

Доля карт международных систем составляет 99,6%

Астана, 28 августа 2018, 17:04 — REGNUM  По состоянию на 1 июля 2018 года в Казахстане использовалось 21,3 млн платежных карт, что на 27,1% больше, чем годом ранее, сообщает 28 августа аналитический портал Ranking со ссылкой на данные Национального банка республики.

Количество карт Visa увеличилось на 16%, до 13,3 млн, карт MasterCard — на 65,9%, до 6,5 млн штук. Доля карт международных систем составляет 99,6% от общего количества платежных карт, находящихся в обращении в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года жители Казахстана сняли с банковских карт 6,2 трлн тенге ($17,4 млрд), что на 25,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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Экономика Казахстана
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