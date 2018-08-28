В Ярославской области откроют цех по передержке мидий и устриц из Крыма

Ярославль, , 16:59 — REGNUM На всероссийской выставке-ярмарке «Золотая осень» будет подписано соглашение о поставке в область черноморских мидий и устриц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Там 28 августа состоялась встреча ярославских рестораторов с руководителем группы компаний «Аква-Альянс», крупным крымским производителем мидий и устриц, Павлом Минаевым.

Вопросы поставки свежих морепродуктов обсуждались во время визита Ярославской делегации в Республику Крым в середине августа. Тогда представители региона посетили фермерское хозяйство по выращиванию черноморских мидий «Альянс-НТИ». Продукция этого предприятия в настоящее время поступает в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Ростов-на-Дону.

«Нам интересен Ярославль как столица Золотого кольца, поэтому мы поддержали инициативу поставки свежих морепродуктов в Ярославскую область. Мы предлагаем открыть здесь цех по передержке мидий и устриц с дальнейшим распространением их не только в местные рестораны, но и в соседние регионы: Вологду, Иваново, Кострому», — рассказал Павел Минаев.

Как пояснил в правительстве, уже достигнута договоренность о поставке в Ярославль необходимого оборудования для цеха. Установка по содержанию живых морепродуктов рассчитана на 500 — 800 килограммов мидий и устриц одновременно.