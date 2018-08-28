За год госдолг Казахстана вырос на 22%

Астана, , 17:00 — REGNUM По состоянию на 1 июля 2018 года государственный долг Казахстана составил 14,8 трлн тенге ($40,93 млрд), что на 21,9% больше, чем 1 июля 2017 года. Об этом 28 августа сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные министерства финансов республики.

За последние пять лет госдолг Казахстана увеличился почти в четыре раза: с 4 до 14,8 трлн тенге (с $11,06 до $40,93 млрд). За отчетный период на обслуживание государственного долга было потрачено 248,7 млрд тенге ($688 млн), что на 13,3%больше, чем в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня заместитель министра финансов Казахстана Берик Шолпанкулов заявил, что госдолг республики ежегодно увеличивается на сумму, необходимую для компенсации дефицита бюджета.

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