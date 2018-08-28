20% самых обеспеченных итальянцев в 6 раз богаче, чем 20% самых бедных

Рим, , 16:34 — REGNUM Средний доход 20% самых обеспеченных граждан Италии в 6,3 раза больше, чем доход 20% наименее обеспеченных, сообщает Il Sole 24 Ore во вторник, 28 августа, со ссылкой на данные европейской статистики.

В среднем в Европе разрыв между средним доходом 20% наиболее обеспеченных граждан и 20% наименее обеспеченных не столь значителен — доходы отличаются в 5,2 раза.

Самая сложная ситуация в Болгарии (разрыв в 7,9 раза), наиболее благополучная — в Исландии (в 3,3 раза).