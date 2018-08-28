В Ростове-на-Дону пассажиров пересчитают с помощью билетов с QR-кодом

Ростов-на-Дону, , 16:23 — REGNUM В Ростове-на-Дону запущен пилотный проект, реализация которого позволит пересчитать пассажиров общественного транспорта. Учёт будет вестись с помощью разовых билетов, оснащённых QR-кодом. Пассажирам их будут выдавать водители. Об этом ИА REGNUM проинформировали в городской администрации.

«Учет всех поездок, совершаемых с помощью любых инструментов оплаты на муниципальном транспорте, предоставит реальные данные о пассажиропотоке. Это уникальная информация. Транспортные предприятия смогут оптимально использовать свой парк с учетом загруженности маршрутов. Планирования и распределение бюджетных средств для транспортной отрасли станет более эффективным», — отметил заместитель генерального директора ООО «АРПС» Алексей Торицын.

После покупки билет необходимо приложить к камере считывания QR-кода для подтверждения оплаты, иначе проезд будет считаться неоплаченным.

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ИА REGNUM напоминает, водители ростовских маршрутных такси ранее отказывались за половину стоимости проезда. Проверка работы городского общественного пассажирского транспорта, которую специалисты проводили с 20 по 26 июля 2018 года, выявила 15 фактов нарушений. Лидерами «чёрного списка» стали три транспортных компании, обслуживающие пассажиров. Это ЗАО «АТП №5», ООО «Янтарь 1» и ООО «Авто-Лидер».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону был принят документ, согласно которому вместо маршруток будут запущены автобусы большой вместимости. После оптимизации транспортной сферы города-миллионника пассажиров будет обслуживать около 1,3 тыс. единиц общественного пассажирского транспорта.

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