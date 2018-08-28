В Ленобласти убрали более половины зерновых и уже сеют озимые

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 16:17 — REGNUM На полях Ленинградской области начался сев озимых. Это произошло с двухнедельным опережением от намеченных ранее сроков благодаря благоприятным погодным условиям и успешной кампании по уборке урожая 2018 года.

«В эту осень под озимые предназначено 7150 га областных земель, что на 10% превышает показатель 2017 года. Кроме того, под урожай 2019 года вспахано 3500 га», — сообщили 28 августа в пресс-службе правительства Ленобласти.

К настоящему времени областные хозяйства уже засеяли 1500 га озимых зерновых культур пшеницей, рапсом и гибридом ржи и пшеницы.

«Производство зерновых культур — основа успешного развития животноводства и одно из приоритетных направлений в растениеводстве Ленинградской области. Поэтому каждый год мы расширяем посевные площади и увеличиваем долю выращиваемого в регионе зерна», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил курс на расширение посевных площадей под зерновые культуры в регионе.

«За последние годы мы расширили посевные площади под зерновыми, увеличив долю производимого в регионе зерна с 7 до 12 процентов. Разница в стоимости собственного и покупного фуражного зерна для хозяйств региона доходит до 100 процентов, то есть покупное обходится в два раза дороже», — объяснил такое решение глава Ленинградской области.

По данным на 17 августа, сельхозпредприятия Ленобласти уже убрали более 50% зерновых и 90% фуражных культур. Средняя урожайность зерновых культур региона (32,7 ц/га) превысила среднероссийские показатели (31,5 ц/га).

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Как сообщало ИА REGNUM, в последние годы власти региона особое внимание уделяют развитию животноводства. После двух неурожайных лет в Ленобласти решили взять курс на постепенный отказ от овощеводства (картофель, капуста, морковь) в пользу тех направлений, которые в меньшей степени зависят от погоды. Речь идет о животноводстве, в интересах которого и будет всячески развиваться кормовая база.

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