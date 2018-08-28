Правительство РФ раскритиковали за отказ поддерживать машиностроение

Москва, , 16:18 — REGNUM Вместо того чтобы отказываться от бюджетной поддержки российского машиностроения, правительству РФ следовало бы, напротив, активно способствовать развитию этого сектора. Об этом 29 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя сведения о том, что рабочая группа правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2019−2021 годы предложила отказаться от «антикризисной» помощи машиностроению РФ. Объясняется это тем, что кризис миновал, спрос восстановился, а, стало быть, тратить бюджетные средства на поддержку этой отрасли больше не следует.

«Дело здесь не в восстановлении спроса, хотя я думаю, что спрос мог вернуться на уровень 2008 года, — сказал Кагарлицкий. — Но радость небольшая, так как нам нужно не восстановление спроса на минимальном уровне, а развитие промышленности. Но самое главное — почему никто не вспоминает про импортозамещение?»

Кагарлицкий объяснил, что для полноценного импортозамещения стране нужен собственный мощный машиностроительный комплекс, который смог бы обеспечить российскую промышленность оборудованием. Особенно важен здесь транспортный сектор.

«Если вы собираетесь обеспечивать спрос в масштабах всей страны, вы получаете огромный рынок для транспортного машиностроения, — объяснил Кагарлицкий. — В таких условиях нужно не просто поддерживать машиностроение. Для замещения импорта именно отечественной продукцией нужен комплекс собственного транспортного машиностроения. Надо работать над созданием спроса, который будет в разы больше нынешнего. Не на 5% или 10%. Китайцы за день строят больше дорог, чем РФ за год».

Напомним, как сообщил 28 августа «Коммерсант», рабочая группа правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2019−2021 годы предложила завершить запущенные в 2014—2017 годах антикризисные меры поддержки по стимулированию спроса на продукцию автопрома, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, лёгкой промышленности и других отраслей. Если точнее, речь идёт об отказе от прямых субсидий.