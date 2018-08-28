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Компания из Бельгии планирует открыть в Узбекистане центр протонной терапии

Экономика

Компания готова реализовывать проекты в Узбекистане в партнерстве с «Росатомом»

Компания из Бельгии планирует открыть в Узбекистане центр протонной терапии
Llorenzi
Аппарат протонной терапии

Ташкент, 28 августа 2018, 15:56 — REGNUM  Бельгийская компания IBA (Ion Beam Applications) заинтересована в развитии сотрудничества с Узбекистаном в области лечения больных раком на основе протонной терапии, сообщает 28 августа издание UzReport.

27 августа сотрудники посольства Узбекистана в Бельгии встретились с заместителем президента компании С. Ламиссе и главой представительства по государствам СНГ К. Макаренко. Компания готова реализовывать проекты в Узбекистане в партнерстве с «Росатомом».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов и генеральный директор белорусского холдинга «Белфармпром» договорились об открытии совместного производства препаратов для больных раком.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Белоруссия будут производить лекарства для больных раком

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