Катырин: Иностранному бизнесу интересно сотрудничество с РФ в сфере ТЭК

Кемерово, , 15:48 — REGNUM Несмотря на общий негативный внешний фон, экономическое сотрудничество с иностранными партнерами в топливно-энергетической сфере остаются на высоком уровне, заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин, комментируя прошедшее в Кемерове под председательством Владимира Путина заседание Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности.

«Это, например, подтверждают выставка «Нефтегаз» и Национальный нефтегазовый форум, которые ежегодно и с неизменным успехом проходят под патронатом ТПП РФ в АО «Экспоцентре», — подчеркнул Сергей Катырин. — Так, в этом году в крупнейшей в России и Восточной Европе выставке «Нефтегаз-2018» приняли участие 552 ведущие компании из 27 стран мира. Самое современное оборудование и новейшие технологии представили крупнейшие зарубежные и отечественные производители. Компании Германии, Китая, Чехии участвовали в формате национальных экспозиций».

Глава ТПП РФ отмечает, что анонсированный Владимиром Путиным российско-китайский энергетический бизнес-форум также вызывает большой интерес у отечественных и зарубежных предпринимателей. «Помимо обсуждения новых проектов, инвестиций, думаю, стороны обсудят проблемы энергоэффективности, вопросы кибербезопасности в ТЭК, создание качественно новых услуг, систем управления на базе цифровых технологий — это сегодня главный вектор мирового технологического развития», — считает Сергей Катырин.

При этом президент федеральной палаты заметил, что «доля иностранного оборудования в отраслях российского топливно-энергетического комплекса все еще остается весьма существенной, поэтому ТПП РФ содействует последовательному импортозамещению, поддерживая отечественных производителей в рамках собственных проектов и в сотрудничестве с Фондом развития промышленности».