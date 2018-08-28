Главы регионов Казахстана пожаловались премьеру на жадных безработных

Астана, , 15:32 — REGNUM При реализации госпрограммы занятости главы регионов столкнулись с проблемой: безработные требуют высоких зарплат, несмотря на низкую квалификацию и уровень знаний. Об этом чиновники сообщили премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву на заседании правительства.

Заместитель главы Атырауской области Серик Шапкенов доложил, что по программе работа была предложена 1870 гражданам. Однако в нефтяном регионе высокий средний уровень зарплат, поэтому идти на предложенные чиновниками вакансии в социальной сфере безработные отказываются.

О каком уровне зарплат идет речь, пояснил аким (мэр) Алма-Аты Бауыржан Байбек. При средней зарплате в городе в 205 тысяч тенге (1 рубль равен 5,37 тенге), которая выше среднереспубликанской примерно на 26%, средняя зарплата, предложенная безработным в рамках программы, равна 50 тысячам тенге. Пока к участию в программе в городе пытаются привлечь 22 тысячи незарегистрированных безработных.

В столице Казахстана в 2018 году насчитали 300 тысяч человек, статус которых не определен. Однако работать планируют с 46 тысячами. Информацию по остальным, как утверждает глава города, удалось прояснить. К примеру, 39 тысяч человек покинули столицу, о чем администрация города уведомила миграционную службу МВД.

Как выяснилось в ходе заседания, из 2,7 миллиона граждан Казахстана, которые не имели статуса в государственных базах данных к 1 января 2018 года, уточнена информация по 1,3 миллиона человек.