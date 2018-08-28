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Назарбаев: нефтяную госкомпанию Казахстана трансформируют для приватизации

Экономика

Глава АО «КазМунайГаз» отчитался за деятельность компании по итогам первой половины 2018 года

Назарбаев: нефтяную госкомпанию Казахстана трансформируют для приватизации
Иллюстрация: Kremlin.ru
Нурсултан Назарбаев

Астана, 28 августа 2018, 15:19 — REGNUM  Национальная компания Казахстана «КазМунайГаз» находится на этапе трансформации и подготовки к приватизации через IPO, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с председателем правления компании Сауатом Мынбаевым.

Глава АО «КазМунайГаз» отчитался за деятельность компании по итогам первой половины 2018 года, а также доложил о ситуации на нефтяных рынках, которые влияют на прибыль компании.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2018 года в Актюбинской области Казахстана планируют построить газоперерабатывающий завод стоимостью 21 млрд тенге ($58 млн).

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане построят газоперерабатывающий завод стоимостью $60 млн

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Экономика Казахстана
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