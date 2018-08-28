Почти в четыре раза вырос госдолг Казахстана за пять лет

Астана, , 15:02 — REGNUM За последние пять лет госдолг Казахстана вырос с 4 до 14,8 трлн тенге (1 рубль = 5,37 тенге), почти в четыре раза. В среднем ежегодно он увеличивался на 28,8% в год, сообщил портал «Курсив». Расходы на обслуживание госдолга выросли вслед за самой задолженностью — за пять лет в три раза, c 86,4 до 248,7 млрд тенге.

При этом за последний год госдолг вырос на 21,9%. Совокупный госдолг страны сложился из государственного долга — 14,2 трлн тенге (общий прирост за год — 20%, в том числе прирост внутреннего долга правительства — 30,6% за год), гарантированного государством долга — 523 млрд тенге (прирост — в 2,2 раза, в том числе внешний — на 123,3% за год) и внутреннего долга по поручительствам государства — 37,8 млрд тенге, который остался без изменений.

Общие расходы госбюджета за год увеличились на 9,6%. В них доля расходов на обслуживание долга составляет 4,9%.