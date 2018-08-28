ВВП на душу населения в Казахстане планируют поднять до $46 тыс

Астана, , 15:01 — REGNUM В 2025 году ВВП на душу населения в Казахстане составит $46,1 тыс., заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейманов. Об этом 28 августа сообщает агентство «Казинформ».

По словам министра, для достижения цели планируется обеспечить рост экономики на уровне 4,5−5%. Сулейманов отметил, что рост ВВП не отражает качество жизни, поэтому для измерения роста будут введены ключевые национальные индикаторы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых семи месяцев 2018 года рост ВВП Казахстана составил 4%. Основным драйвером роста стало ослабление инфляционного давления и повышение инвестиционной активности.

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