Воронежский завод выпустил замену украинским деталям для ракеты «Ангара»

Воронеж, , 14:55 — REGNUM Воронежский механический завод (ВМЗ) отправил в омское объединение «Полет» первую партию титановых шаробаллонов (ТШБ) для ракет-носителей «Ангара», которые ранее поставлял в Россию украинский «Южмаш», сообщает 28 августа пресс-служба предприятия.

Директор Воронежского механического завода Сергей Ковалёв пояснил, что при изготовлении деталей на ВМЗ были применены более прогрессивные технологии формообразования титановых полусфер из листового материала, автоматической электронно-лучевой сварки и комбинированной обработки биметаллических материалов.

Отмечается, что титановые шаробаллоны используются в составе всех перспективных ракет-носителей, а решение об их серийном производстве в России было принято в соответствии с программой импортозамещения. Отработка технологии и постановка деталей на производство проводилась на предприятии в течение последних лет.

Воронежский механический завод — передовое отечественное предприятие по производству жидкостных ракетных двигателей для основных видов ракет-носителей. В настоящее время ВМЗ — единственная производственная площадка в России по выпуску 8−10 типов двигателей одновременно. С 2007 года предприятие входит в состав ГКНПЦ им. М. В. Хруничева.

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