В Ярославской области местные власти саботируют переход домов на спецсчета?

Мышкин, Ярославская область, , 14:47 — REGNUM В Мышкине Ярославской области городская администрация игнорирует просьбы жителей проголосовать по вопросу перехода на способ накопления средств капитального ремонта на специальных счетах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Несколько домов в городе решили перейти на специальные счета, которые позволяют жителям самим решать, когда и на что тратить собранные деньги. Это решение принимается двумя третями голосов собственников. Голосовать должны и представители администрации, которой принадлежит часть квартир в доме.

У нас 14 августа прошло общее собрание. 24 августа — определен как последний срок сбора голосов, но администрация города не голосует ни за, ни против. Берут бумаги и ничего не отвечают. Большинство наших собственников проголосовали за переход на спецсчет и, впрочем, «голоса» 5 квартир администрации уже ничего не решают, но сама позиция выглядит странно. В кулуарах отговаривают, но мнения своего официально не выражают», — сказала корреспонденту ИА REGNUM одна из собственниц дома по адресу Газовиков, 3.

24 августа представители администрации встречались с жителями домов по ряду коммунальных вопросов. На собрания с жителями пришли глава города Евгений Петров и глава Мышкинского района Ольга Минаева.

Я не готов сказать, что лучше — «общий котел» фонда или спецсчета. Зря говорят, что фонд расходует деньги из общего котла на свое усмотрение. Он — почти государственный, а на спецсчет перейти я, например, не готов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава городского поселения Мышкин Евгений Петров.

На встрече с собственниками он выразил готовность заполнить бюллетени, однако так и не поставил своей подписи. Между тем жители говорят, что власти отговаривают их от перехода на спецсчета.

На наших собраниях они не говорят, что мы собственники таких-то квартир и от их площади высказываемся. Нет, они приходили как главы города или района и высказывали свою позицию от имени власти. Люди у нас с уважением относятся администрации и многие опасаются принимать собственное решение, получается, что, владея незначительной площадью квартир, администрация навязывает людям свое мнение, а быть может и реализует чей-то указ «, — сказала активная жительница одного из домов, собирающегося переходить не спецсчет.

Похожая ситуация сложилась с домом на улице Газовиков, 1. Этот дом уже находится на спецсчете, и жители принимали решение о ремонте крыши. Но администрация и здесь отказалась проголосовать принадлежащими ей квартирами.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM жители, ранее таких проблем не возникало. Администрация становилась на сторону большинства — голосовала также, как и жители.

Эта ситуация не единична. Подобные сообщения поступали корреспонденту из Ярославля и Ростова. Там люди говорили, что на собраниях присутствовали сотрудники администраций, убеждающие соседей отказаться от голосования за спецсчет.

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