«ЕС не ожидал, что США будут готовы применить санкции против его бизнеса»

Москва, , 15:13 — REGNUM В ЕС заговорили о законности санкций, вводимых Америкой, хотя все молчали, когда они вводились против России. На это 28 августа в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале обратил внимание политолог Владимир Корнилов, комментируя слова министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, заявившего, что следует укреплять суверенитет ЕС, реагируя на санкционную политику Вашингтона против торговых партнёров Брюсселя.

«В 2014 году кто до последнего сопротивлялся введению общих западных санкций против РФ? — риторически поинтересовался Корнилов. — Германия. Она долго сопротивлялась и тянула, так как понимала, что главный удар будет нанесён по германскому бизнесу. Тогда даже они представить себе не могли, что Америка будет вводить санкции заодно против немецких, австрийских и европейских компаний. Когда против России вводились санкции, никто не задавался вопросом, а насколько же это законно. А теперь смотрите: в прошлом [2017] году правительства Австрии и Германии принимают совместное заявление о том, что введение американских санкций против европейских компаний в увязке с «Северным потоком — 2» является незаконным. Они вдруг теперь о законности заговорили!»

Напомним, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас, выступая на конференции с главами дипмиссий ФРГ, заявил, что реакцией на санкционную политику США должно стать укрепление суверенитета Европейского союза.

«Когда США внезапно, не согласованно и не специфическим образом вводят санкции в отношении России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и в отношении других наших важнейших торговых партнёров, это касается Европы и Германии тоже», — заявил Маас.

Кроме того, он заверил, что «суверенная и сильная Европа» — это приоритет внешней политики ФРГ.