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Имущество авиакомпании «Донавиа» пустят с молотка

Экономика

Общая стоимость – 1,5 млрд рублей

Имущество авиакомпании «Донавиа» пустят с молотка
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Ростов-на-Дону, 28 августа 2018, 14:26 — REGNUM  Земельные участки, здания, автомобили, оборудование и остальное имущество авиакомпании «Донавиа», которая год назад была признана банкротом, выставлены на торги. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Аукцион назначен на 3 октября 2018 года. Из документов следует, что будет представлено 145 лотов общей стоимостью 1,525 млрд рублей. Уточняется, что стоимость одного из земельных участков площадью 3 тыс. квадратных метров, расположенный по проспекту Шолохова, превышает 1,2 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что весной 2016 года авиакомпания «Донавиа» проинформировала о прекращении производственной деятельности. Ликвидация была связана с объединением с авиакомпанией «Россия» и «Оренбургскими авиалиниями». Под сокращение попали более 700 сотрудников, часть из них получила работу в других авиакомпаниях, часть — прошла переобучение. Перевозчик был признан банкротом в августе 2017 года.

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АО «Донавиа» входило в группу компаний «Аэрофлот», выполняло регулярные, а также чартерные рейсы в города России и зарубежные страны.

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