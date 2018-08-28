Торговый диапазон по рублю сохранится

Москва, , 14:21 — REGNUM Вот и подходит лето к концу, последняя неделя августа отправляет в кратковременный отпуск российскую валюту. Пока наблюдается сохранение коридора цен 67,00−69,00 против доллара и 78,00−79,50 против евро. Сейчас за сохранение этих ценовых коридоров выступают несколько факторов. Позади уплата акцизов, НДС, налога на добычу полезных ископаемых компаний-экспортеров, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова.

Также утихла санкционная риторика. Но в сентябре уже конгресс США возвращается с каникул. И уже очень скоро может начаться активная динамика рубля после заявлений правительства США в отношении второго пакета ограничений по «делу Скрипалей».

«Пока в ближайшее время в прогнозах остаётся сохранение текущего торгового диапазона по рублю. 29 августа ожидается небольшое укрепление рубля до отметок 67,00 против доллара на фоне дешевеющего индекса доллара. По евро укрепление рубля может составить 78,50», — полагает эксперт.

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