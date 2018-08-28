«Оружие против соцзащиты»: президенту Литвы больше нравятся танки

Вильнюс, , 14:16 — REGNUM Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 28 августа, прокомментировала предстоящее соглашение парламентских политических партий подписать в сентябре соглашение об увеличении финансирования обороны до отметки в 2,5% от ВВП до 2030 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Комментируя заявление оппозиционных социал-демократов, которые выступили против такого соглашения, мотивируя необходимость тратить деньги в первую очередь на социальные нужды, Грибаускайте заявила, что такие разговоры «безответственные» и «некрасивые».

"На самом деле это разумный период (2030 год — прим. ИА REGNUM ), и его нельзя противопоставлять другим нуждам государства. А те партии, которые пытаются противопоставить оборону с социальными нуждами государства, они ведут себя некрасиво и безответственно», — сказала Грибаускайте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первой половине сентября 2018 года все литовские политические парламентские партии попытаются подписать новое стратегическое соглашение о финансировании обороны. По мнению правительства, партии могут обязаться постепенно увеличивать расходы на оборону и добиться планки в 2,5% от ВВП к 2030 году. Литовские консерваторы настаивают, что к ней можно приблизиться быстрее. Социал-демократы в принципе не считают необходимостью продолжения наращивания расходов на оборону указывая, что Литва итак входит в восьмёрку стран НАТО, которые тратят не менее 2% от ВВП.

Читайте также: В Литве партии хотят договориться о новом увеличении финансирования обороны