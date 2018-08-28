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Потребность населения Узбекистана в электроэнергии выросла на 26% за 18 лет

Экономика

Потребность Узбекистана в электроэнергии составляет 69 млрд кВт∙ч

Потребность населения Узбекистана в электроэнергии выросла на 26% за 18 лет
Цитата из х/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США
Линия электропередач

Ташкент, 28 августа 2018, 14:15 — REGNUM  За последние 18 лет потребление электроэнергии одной семьи в Узбекистане возросло на 25,9%, с 114 до 160 кВт∙ч, сообщает 28 августа издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на АО «Узбекэнерго».

В компании отметили, что в настоящее время потребность Узбекистана в электроэнергии составляет 69 млрд кВт∙ч. Около 85% необходимой электроэнергии вырабатывается на ТЭС и 15% — на ГЭС. В 2017 году электростанции республики выработали 61,3 млрд кВт∙ч.

Напомним, в конце июня в «Узбекэнерго» сообщили, что из Киргизии и Таджикистана в Узбекистан в вегетативный период будет поставлено 2 млрд кВт∙ч электроэнергии.

Читайте ранее в этом сюжете: Киргизия и Таджикистан поставят Узбекистану электричество

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Электроэнергетика
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