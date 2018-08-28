Правительство Италии не будет экономить: дефицит может превысить 3% ВВП

Рим, , 14:06 — REGNUM При необходимости правительство Италии предусмотрит в проекте бюджета дефицит больше, чем 3% ВВП, заявил в интервью Il Fatto Quotidiano во вторник, 28 августа, вице-премьер Италии, министр экономического развития Луиджи Ди Майо.

Ограничение дефицита бюджета 3% ВВП — рекомендация Еврокомиссии. В Брюсселе полагают, что слишком быстрое наращивание бюджетных расходов приводит к проблемам в экономике.

Ди Майо, в свою очередь, отметил, что считает такую «арифметику» ошибочной и что правительство будет ориентироваться только на потребность в инвестициях в интересах граждан.

Закон о бюджете будут включать в себя все основные изменения в экономической политике, предусмотренные «контрактом правительства», сказал вице-премьер. Речь идет об отмене повышения пенсионного возраста, введении дохода от гражданства и унификации ставок НДФЛ.

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Ранее Ди Майо заявил, что если ЕС не начнет оказывать Италии реальную помощь в вопросе о мигрантах и не поддержит новой экономической политики страны, то Рим может отказаться от уплаты 20 млрд евро членских взносов в ЕС, а также заблокировать принятие бюджета ЕС.