«Есть менее болезненные способы пополнения Пенсионного фонда РФ»

Челябинск, , 13:59 — REGNUM Предложение правительства РФ о повышение пенсионного возраста неправильное. Есть несколько других менее болезненных способов пополнения Пенсионного фонда РФ (ПФР), заявил корреспонденту ИА REGNUM почетный гражданин Челябинской области, заместитель председателя областного Совета Челябинского областного общественного социально-правового движения «За возрождение Урала» Анатолий Макеев.

«В частности, один их них — увеличение рабочих мест, если это сделать, то сразу решится проблема занятости людей, которые будут перечислять средства в ПФР. Тем самым резко изменится в лучшую сторону наполняемость ПФР. Тогда не надо будет прибегать к такой непопулярной мере как повышение пенсионного возраста», — считает эксперт.

По его мнению, все объяснения, которые идут о должностных лиц о том, что нет другого выхода, непрофессиональны. При повышении пенсионного возраста потерь психологически и морально будет гораздо больше, чем выигрыша от этого шага, потому что, по словам граждан, «в угоду узкому кругу и без того богатых людей власти сознательно ухудшают жизнь тех, кто сегодня беднее».

«Были и есть другие экономические, организационные и финансовые меры, которые могли бы решить эту проблему. Делать шаг по повышению пенсионного возраста — неразумно и рискованно. Это не первая непопулярная мера для населения и не последняя, так думают большинство простых людей. Стоит отметить, что после таких шагов набирается критическая масса, и население становится неуправляемым», — высказал свое мнение Макеев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»