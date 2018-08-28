Принуждение неприемлемо — глава МИД Германии о позиции США по Nord Stream 2

Берлин, , 13:50 — REGNUM Глава МИД Германии Хайко Маас подверг резкой критике позицию Соединённых Штатов по реализации проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». В ходе выступления в Берлине на конференции руководителей дипломатических миссий ФРГ за рубежом министр заявил, что влияние США на энергетическую политику Евросоюза через ограничительные меры недопустимо, передаёт boerse.de.

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"Неприемлемо использовать санкции с целью повлиять на европейскую энергетическую политику», — сказал глава внешнедипломатического ведомства.

Хайко Маас добавил, что ФРГ приветствует желание Вашингтона поставлять большие объемы сжиженного природного газа в ЕС, однако подчеркнул, что решения относительно закупок газа «должны приниматься, исходя из стоимости, а не принуждением посредством санкций».

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Как сообщало ИА REGNUM, две ветки трубопровода «Северный поток — 2» пройдут от побережья РФ до Германии по дну Балтийского моря. Общая мощность газопроводов составит 55 млрд кубометров в год. Запуск должен состояться в конце 2019 года. На сегодня разрешение на строительство объекта не выдала только Дания. Однако уже разрабатывается альтернативный маршрут газопровода, в обход этой страны.

Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Российская Федерация не стремится «ослабить или расколоть» Европу с помощью строящегося газопровода «Северный поток — 2». По его словам, этот проект носит исключительно коммерческий характер и призван диверсифицировать маршруты поставок голубого топлива и исключить транзитные риски. Ранее о чисто коммерческом характере этого проекта заявлял и президент РФ Владимир Путин.

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