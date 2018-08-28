В Киеве заявили о планах до конца осени получить новый транш МВФ

Киев, , 13:45 — REGNUM Очередной транш от Международного валютного фонда (МВФ) может поступить в Украине до конца осени 2018 года. Об этом заявил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

По его словам, высоки шансы того, что МВФ пересмотрит программу сотрудничества с Киевом и до начала зимы выделит кредит, сумма которого должна составить порядка $2 млрд.

«Наш прогноз — нам удастся договориться с МВФ и получить до конца осени транш размером около $2 млрд», — цитирует Чурия агентство УНН.

Замглавы НБУ также отметил, что получение кредита от МВФ откроет для Украины возможность дополнительно привлекать помощь других международных финансовых организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в министерстве финансов Украины заявили, что на период с 6 по 19 сентября запланирован визит миссии МВФ на Украину.

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