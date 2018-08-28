За полгода Узбекистан потратил на образование около 30% госбюджета

Ташкент, , 13:53 — REGNUM В первой половине 2018 года государственный бюджет Узбекистана выполнен в соответствии с принятыми параметрами, сообщает 28 августа издание «Народное слово» со ссылкой на Законодательную палату республики.

Депутаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана рассмотрели итоги исполнения государственного бюджета 27 августа. За отчетный период доходы бюджета составили 33,16 трлн сумов ($4,25 млрд), что на 47,7% больше, чем годом ранее.

На социальную сферу было затрачено 55,7% общих расходов бюджета. На образование приходится 28,4% бюджета, на здравоохранение — 12,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого полугодия ВВП Узбекистана составил 152,5 трлн сумов ($19,52 млрд — по курсу на 17 июля), что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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