Выручка «Татнефти» выросла на 30% в первом полугодии 2018 года

Альметьевск, Татария, , 13:39 — REGNUM Объем консолидированной выручки компании «Татнефть» по итогам деятельности в январе-июне 2018 года составил 422,3 млн рублей ($7116 млн), что на 30% выше показателя в аналогичном периоде 2017 года, говорится в отчете предприятия, подготовленном в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Отмечается, что в первом полугодии этого года «Татнефть» добыла 14,3 млн тонн (101,7 млн баррелей) нефти и 447,6 млн кубометров газа. На комплексе ТАНЕКО было произведено 4,4 млн тонн нефтепродуктов.

В результате чистая прибыль акционеров группы в январе-июле 2018 года составила 105,2 млн рублей ($1772 млн) по сравнению с 61,7 млн рублей ($1065 млн) в аналогичном периоде прошлого года.

Основные финансовые показатели за три и шесть месяцев работы будут обсуждаться на предприятии 31 августа.

Читайте также: «Татнефть» подвела итоги экологической деятельности в январе-июне 2018 года