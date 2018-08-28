Вторник, 28 Августа 2018 года
14:59:33 МСК

В Оренбуржье задержана группа лиц, готовивших хищение нефти

Экономика

В группировку входили жители Самарской области и Оренбуржья

Оренбург, 28 августа 2018, 13:37 — REGNUM  В Оренбургской области группа лиц готовила хищение из нефтепровода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном УМВД.

Задержали их ночью 24 августа, а перед этим несколько месяцев отслеживали. Нефтепровод, на который покушалась группировка, принадлежит одной из фирм Оренбурга. В состав группы входили семь человек — жители Оренбуржья и Самарской области. Нефть они собирались погрузить в специально приготовленную цистерну ёмкостью 30 кубометров.

Возраст участников группы был от 39 до 48 лет. Из них трое ранее привлекались к ответственности по Уголовному кодексу. Сейчас членам группы вменяют покушение на кражу. Максимум, что их ожидает — шесть лет колонии.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хищения нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить