В Оренбуржье задержана группа лиц, готовивших хищение нефти

Оренбург, , 13:37 — REGNUM В Оренбургской области группа лиц готовила хищение из нефтепровода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном УМВД.

Задержали их ночью 24 августа, а перед этим несколько месяцев отслеживали. Нефтепровод, на который покушалась группировка, принадлежит одной из фирм Оренбурга. В состав группы входили семь человек — жители Оренбуржья и Самарской области. Нефть они собирались погрузить в специально приготовленную цистерну ёмкостью 30 кубометров.

Возраст участников группы был от 39 до 48 лет. Из них трое ранее привлекались к ответственности по Уголовному кодексу. Сейчас членам группы вменяют покушение на кражу. Максимум, что их ожидает — шесть лет колонии.