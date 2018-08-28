Россия и Узбекистан планируют усилить транспортное сотрудничество

Ташкент, , 13:37 — REGNUM Узбекистан предложил России активизировать сотрудничество с учреждениями национальной системы поддержки экспорта, в том числе «Российским экспортным центром», «Росэксимбанком» и «ЭСКАР», сообщили 28 августа в пресс-службе министерства внешней торговли Узбекистана.

24 августа в Ташкент прибыла российская делегация во главе с министром экономического развития России Максимом Орешкиным. В министерстве внешней торговли Узбекистана состоялась встреча с главой ведомства Жамшидом Ходжаеввым.

В ходе переговоров Орешкин поддержал предложение по созданию оптово-распределительных сетей и транспортно-логистических хабов на приграничных территориях Узбекистана и России.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа российская делегация во главе с Максимом Орешкиным встретилась с председателем правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым и его заместителем Джамшидом Кучкаровым.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр экономического развития России провел переговоры в Узбекистане