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В Литву едет всё больше туристов из России

Экономика

Поток туристов из России в Вильнюс – стабильно растёт, объявило литовское столичное агентство по поощрению развития туризма Go Vilnius

Вильнюс, 28 августа 2018, 13:23 — REGNUM  За первое полугодие 2018 года в Вильнюс приехало на 7,9% туристов больше, чем за аналогичный период 2017 года — 536,9 тыс. человек, объявило сегодня, 28 августа, литовское столичное агентство по поощрению развития туризма Go Vilnius, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Больше всего туристов прибыло из Белоруссии, Польши, России, Германии и Латвии. При этом поток туристов из России вырос на 12,9%, а из Белоруссии, несмотря на лидерскую позицию, упал на 13,8%.

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Самый большой рост туристов из Германии — сразу на 33% больше, чем в первом полугодии 2017 года.

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Туризм
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