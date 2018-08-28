3,7 млрд долгов и новое МУП: подготовка к отопительному сезону в Чувашии

Чебоксары, , 13:02 — REGNUM В Чувашии задолженность организаций ЖКХ за энергоресурсы сократилась и составила около 3,7 млрд рублей. Подготовку к отопительному сезону планируется завершить к 15 сентября. Беспокойство вызывает ситуация в Чебоксарах, где с рынка ушло ООО «Коммунальные технологии», и идёт передача сетей вновь созданному МУП «Теплосеть», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Чувашии по итогам совещания в правительства.

По официальным данным, в республике к отопительному сезону в настоящее время готовы более 80% объектов ТЭК, 81,5% объектов коммунального хозяйства, 88,7% жилищного фонда. Оформлено 23,7% паспортов готовности. В пяти муниципалитетах средний процент готовности объектов не превышает 70% (Канаш — 47,6%, Шумерля — 58,8%, Шумерлинский район — 61,4%, Ядринский район — 63,5%, Алатырский район — 69,5%). Общая готовность к отопительному сезону в столице Чувашии составляет около 90%, в Новочебоксарске — более 76%. Ожидается, что подготовительные работы на объектах ТЭК, ЖКХ и социальной сферы будут завершены до 15 сентября 2018 года.

По данным властей, с момента окончания предыдущего отопительного периода долги организаций жилищно-коммунального хозяйства за потребленные энергоресурсы сократилась на 17% и на 24 августа составила 3 млрд 676 млн рублей. В том числе задолженность за природный газ уменьшилась на 7% — до 1 млрд 973 млн рублей, долги за электроэнергию сократились на 20% и составили 594 млн рублей, задолженность за тепловую энергию снизилась на 30% и составила 1 млрд 109 млн рублей.

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Чиновники констатируют, что «наиболее острым» вопросом подготовки к отопительному сезону в Чебоксарах является передача объектов, эксплуатировавшихся ООО «Коммунальные технологии», в МУП «Теплосеть». До сентября планируется оформить акты приема-передачи имущества, с 1 сентября МУП «Теплосеть» начнёт работать.

«После того, как будет принято всё имущество, мы приступим к выполнению мероприятий по лицензированию, получению статуса ТСО, оформлению паспорта готовности. Это займет определенное время. Ситуация обсуждалась представителями и Ростехнадзора, и прокуратуры. Понимание есть. Будем двигаться дальше», — заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года в Чебоксарах создали МУП «Теплосеть» с уставным капиталом в 500 тыс. рублей. Данное решение принято в связи с расторжением долгосрочных договоров аренды муниципальных сетей с «Коммунальными технологиями», где время введена процедура наблюдения. Данное имущество будет эксплуатировать вновь созданная «Теплосеть».

7 августа на расширенном собрании депутатов глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, говоря о подготовке к отопительному сезону, откровенно заявил, что «предстоит напряжённая, можно сказать авральная работа по обеспечению горячего водоснабжения и бесперебойного запуска тепла».