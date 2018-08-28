В Раде считают, что экономия газа привела Украину к средневековью

Киев, , 13:07 — REGNUM

Депутат от фракции «Радикальная партия» Виктор Галасюк признает, что резкое повышение цен на газ на Украине привело к экономии потребления голубого топлива, а также к скатыванию условий жизни населения страны до уровня средневековья. Об этом Галасюк заявил 28 августа в эфире телеканала «112 Украина».

«Не надо толкать людей в средневековье… Вспомните советские времена, когда газификацию села воспринимали как праздник, а сегодня люди вынуждены заготавливать дрова, чтобы выжить, потому что недоступен газ. Парадокс заключается в том, что газ преимущественно украинской добычи имеет низкую стоимость, чем тот импортный паритет, который нам навязывают из-за границы. Нужно рациональное тарифообразование и увеличение добычи украинского газа. И не надо двигаться вперед — в прошлое», — сказал Галасюк.

Он призвал правительство и местные власти активнее утеплять и модернизировать здания коммунальной собственности.

«Сегодня за счет инвесторов проводятся: утепление, замена котлов, окон, дверей почти 100 тыс объектов в государственном секторе — больницах, школах, университетах, детских садах и т.д. Но это надо делать мощно, не растягивать на 10 лет. Тогда это будет реальная экономия и сокращение счетов гражданам», — добавил Галасюк.

При этом депутат предложил правительству поднять цены на газ до 3800 долл за 1 тыс куб.м.газа, чтобы потребители вообще перестали им пользоваться.

«Если такая простая логика, как говорит власть: «Подняли цены, стали экономить». Тогда почему подняли цены до 7 тыс грн (251 долл.), а не до 27 тыс. или 107 тыс (3837 долл.)? Тогда, возможно, вообще бы прекратили использовать газ. Увеличиваются расходы на субсидии, что консервирует бедность и энергетическую зависимость, потому что ни одна гривна, которая направляется на субсидию, не идет на модернизацию сетей внутри домов… Нужно делать масштабную энергомодернизацию и увеличивать собственную добычу газа», — призвал Галасюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что с 2013 года Украина сократила потребление газа почти на 30%.

«Задание, которое я поставил — чтобы мы перешли на собственное производство газа, сократили неэффективное потребление газа. И на сегодняшний день по сравнению с 2013 годом потребление газа сокращено почти на 30%. Увеличили отечественную добычу через «Укргазвидобування», — сказал Порошенко.

В марте 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман прогнозировал, что до 2022 года Украина может сократить потребление газа на 5 млрд м³. Он отметил, что в 2014 году население Украины, теплокоммунэнерго и бюджетные учреждения потребили 24 млрд м³ газа, а в 2017-м — 18 млрд м³. За три года, по его словам, потребление уменьшилось на 6 млрд м³.

По данным «Нафтогаз Украины», в 2017 году на Украине добыча газа увеличилась на 450 млн м³. При этом использование природного газа сократилось с 33,2 млрд м³ в 2016 году до 31,9 млрд м³ в 2017 году (на 1,3 млрд м³, или 4% за год).