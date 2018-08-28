«Процесс повышения пенсионного возраста должен идти пулом»

Хабаровск, , 12:52 — REGNUM Пенсионная реформа в стране не проводится, если говорить правильно, то просто вносятся изменения в пенсионное законодательство. Реформа подразумевает более глобальные изменения. Сейчас ко второму чтению законопроекта в Государственной думе РФ формируется много ответов на вопросы, которые задавали граждане и общественники. Есть несколько пунктов, направленные на смягчение пенсионного законодательства, заявил корреспонденту ИА REGNUM член Всероссийской политической партии «Единая Россия», руководитель депутатской фракции «ЕР» в Законодательной думе Хабаровского края Павел Симигин.

По его мнению, шаги по изменению некоторых положений в пенсионной системе абсолютно верные, это надо было делать раньше. Чем дольше тянуть с повышением пенсионного возраста и дольше к этому идти — только усугублять ситуацию, которая сейчас складывается в стране: пенсионеров становится всё больше и больше.

«Другой вопрос, что процесс повышения пенсионного возраста должен идти неким пулом: здравоохранение, образование, создание рабочих мест, поддержание уровня заработной платы, занятость старшего поколения, возможность трудоустроиться молодому поколению, нельзя допустить отток трудовых ресурсов с Дальнего Востока и др. Много вопросов, которые должны решаться пакетно, в комплексе, но то, что повышать пенсионный возраст нужно, сомнений никаких нет», — высказал свое мнение Симигин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»