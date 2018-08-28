В Зауралье правительственное предприятие не платило сотрудникам зарплату

Курган, , 12:37 — REGNUM Акционерное общество «Курорты Зауралья», учредителем которого является правительство Курганской области, задолжало 87 сотрудникам более миллиона рублей. Зарплату за июль им выдали только после вмешательства надзорного ведомства, заявили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Компания «Курорты Зауралья» входит в медицинский кластер Курганской области и управляет санаториями «Озеро Медвежье», «Сосновая роща», «Лесники», «Ингала», «Жемчужины Зауралья» и детскими оздоровительными лагерями. С переходом из ОГУП в АО организация столкнулась с необходимостью поддерживать экономическую рентабельность, но зарабатывать так и не научилась, в том числе и с приходом нового гендиректора Владимира Грязнова весной 2017 года.

Напомним, что в марте 2018 года организация оказалась должна сотрудникам более 5 млн рублей. Владимир Грязнов объяснил это сезонными затруднениями — зимой падает спрос на услуги местных санаториев. К долгам по зарплате добавляются долги поставщикам. Так, 2 июля ИП Константин Шестаков обратился в Арбитражный суд региона, поскольку «Курорты Зауралья» не отдали ему 32 280 рублей за изделия медицинского назначения.